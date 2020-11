Covid: Salvini, su divisione Regioni manca programmazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di "Un Giorno da Pecora" su RaiRadio1, ha affermato che sulla divisione delle Regioni italiane per colori "manca programmazione. Devi programmare le cose per tempo perché non puoi avvisare le persone 24 ore prima su quel che possono o non possono fare. La cosa incredibile è che questi 'colori' vengano decisi in base ai dati di dieci giorni fa, ma il virus non ti regala dieci giorni". Secondo Salvini, "non puoi esser avvisato la sera dalla mattina di come cambia la vita di dieci milioni di persone, tutti chiedono, giustamente, di condividere un percorso". L'aumento delle cure domiciliari, secondo Salvini, "alleggerirebbe l'affollamento negli ospedali e non li intaserebbe. Per andare a fare visite domiciliari servono però protocolli ben precisi, su cui il governo deve intervenire". Il segretario della Lega ha poi parlato della situazione di rischio della Campania. "Stando ai dati del governo la Campania è zona gialla, quindi una zona tranquilla. A me però arrivano quotidianamente centinaia di segnalazioni diverse da cittadini campani, sugli ospedali, sul 118, sugli affollamenti e la mancanza di tamponi, e quindi non ho ancora capito se la Campania è tranquilla oppure no". Interrogato sull'eventualità dell'adozione di una chiusura generalizzata, Salvini ha affermato: "Spero di no con tutte le mie forze. Lavoriamo per scongiurarlo". (Rin)