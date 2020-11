© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ministero della Salute ha inviato i suoi tecnici in Campania per verificare la validità dei dati resi pubblici dalla Regione. La notizia è arrivata proprio mentre proseguono, senza sosta, le verifiche per valutare se mantenere la Campania in zona gialla, a basso rischio oppure se spostarla in una zona di rischio più elevata. (Ren)