Molise: Consiglio regionale, via libera a istituzione Consulta regionale famiglia

- Il Consiglio regionale del Molise, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Salvatore Micone, ha approvato a maggioranza il disegno di legge regionale per l'Istituzione della Consulta della famiglia. La nuova normativa stabilisce che la Consulta è chiamata a svolgere, fra le altre cose, funzioni di impulso e sostegno alla realizzazione, da parte dell'Amministrazione regionale, di politiche rispettose del principio di sussidiarietà e dei diritti della famiglia, con funzioni consultive, propositive nonché attività collaborative per le politiche e gli interventi che la Regione rivolge alle famiglie. Fra gli obiettivi prioritari, il nuovo organismo persegue le finalità di promuovere e salvaguardare i valori della famiglia, quale luogo simbolico dove si promuove la crescita, lo sviluppo, il sostegno e il benessere di tutti i componenti il nucleo familiare; favorire la partecipazione attiva della famiglia alla vita culturale, sociale e politica; favorire, in sinergia con l'Amministrazione regionale, politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni e i diritti della famiglia, favorendo interventi che permettano e/o agevolino la permanenza dei suoi componenti all'interno della struttura familiare; facilitare il confronto tra diverse esperienze in materia di politiche per la famiglia; promuovere iniziative tra amministrazioni e territorio che rendano la comunità e le istituzioni più sensibili nei confronti della famiglia; promuovere relazioni tra i diversi soggetti, istituzionali e non, che operano sul territorio regionale. (segue) (Gru)