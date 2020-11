Sardegna: inchiesta "Report" su Covid in Sardegna, "discoteche aperte ad agosto per pressioni di gestori" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il periodo preso in considerazione è quello precedente a Ferragosto di quest'anno. "Mi sono arrivate tante telefonate - ha raccontato Cocciu a Report -. Billionaire e Phi Beach avevano per esempio contratti stratosferici con dj importanti. In particolare il Phi beach aveva Sven Vath (dj tra i più quotati, ndr) l'11 o il 12. Così abbiamo chiesto al presidente qualche giorno di apertura in più". Lo scorso 7 agosto il governo emanò un dpcm che chiudeva le discoteche ma con la libertà per le Regioni di agire diversamente. L'11 il governatore Christian Solinas con un'ordinanza ne ha disposto l'apertura fino al 31 agosto, poi anticipata al 16. E dopo la movida estiva nell'Isola si è registrata un'esplosione di casi di positività al Covid. (segue) (Rsc)