Sardegna: inchiesta "Report" su Covid in Sardegna, "discoteche aperte ad agosto per pressioni di gestori" (3)

- Nessuna reazione al servizio da parte della giunta regionale. La replica arriva dal coordinatore regionale di Forza, Ugo Cappellacci per il quale le dichiarazioni del capogruppo del suo partito in Consiglio regionale "sono da intendersi del tutto a titolo personale e non rispondenti al procedimento seguito". "Il percorso politico-amministrativo seguito alle ordinanze - spiega Cappellacci - è sempre stato accompagnato dai pareri del comitato tecnico-scientifico, mai dalla valutazione di interessi contrapposti e tantomeno dalla preferenza per quello economico di terzi rispetto al diritto alla salute dei cittadini. Non si comprende pertanto il senso delle affermazioni di Cocciu, che non corrispondono in nessun modo al punto di vista del partito, degli assessori e dei consiglieri regionali di Forza Italia". (Rsc)