Covid: Intesa Sanpaolo sostiene ricerca della Statale di Milano all’Ospedale Sacco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione, prosegue la nota, si è rivelata determinante nell’analisi della notevole mole di sequenze genomiche depositate nelle banche dati pubbliche e nelle strutture che fanno parte del network Laboratorio di malattie infettive, capofila del progetto per il sequenziamento genomico e la mappatura geografica del coronavirus che coinvolge oltre 20 centri clinici italiani. Il progetto, di fondamentale importanza per la sorveglianza molecolare del Sars-Cov-2, ha portato alla pubblicazione di un paper scientifico sulla rivista medica internazionale Viruses: lo studio, svolto su 59 nuovi genomi virali ottenuti in diverse Regioni italiane, ha permesso di osservare che la quasi totalità dei virus presenti nel nostro territorio appartengono al lignaggio B.1, poi divenuto quello più diffuso al mondo, e che il più probabile periodo di ingresso in Italia, secondo stime sugli alberi filogenetici datati, è tra la fine di gennaio e i primi di febbraio 2020, almeno un mese prima della descrizione dei primi casi di Covid-19 nel nostro paese. Lo studio ha inoltre permesso di stimare i parametri relativi alla trasmissibilità del virus che sono cresciuti a cominciare da febbraio, raggiungendo il picco intorno alla metà di marzo, quando il numero di casi secondari derivanti da un singolo soggetto infetto è risultato pari a 2.3. (segue) (Com)