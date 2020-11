Covid: Intesa Sanpaolo sostiene ricerca della Statale di Milano all’Ospedale Sacco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I significativi risultati ottenuti confermano l’importanza dell’approccio multidisciplinare unito al rigore scientifico e il ruolo fondamentale della cooperazione tra pubblico e privato nella ricerca: ci auguriamo che la collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center possa proseguire in una prospettiva di più lungo respiro, con la creazione di un ambiente di ricerca aperto per l’archiviazione e la condivisione delle sequenze genomiche e dei relativi dati anagrafici e clinici, che sarebbe di grande utilità per il network italiano comprendente il Laboratorio di malattie infettive e, in prospettiva, per la comunità scientifica internazionale”, ha commentato Massimo Galli, ordinario di malattie infettive alla Statale di Milano e direttore della divisione Malattie infettive dell’Ospedale Sacco. (segue) (Com)