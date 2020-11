Covid: De Luca, vicende intollerabili su Campania chiedo confronto pubblico a governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo assistendo in questi giorni, in queste ore, a vicende intollerabili". Lo ha detto sui social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha scritto: "Uno sciacallaggio mediatico senza precedenti sulla sanità campana, teso ad accreditare l'idea di manovre oscure messe in atto per nascondere la realtà, esempi di comportamenti scandalosi e irresponsabili sul piano delle competenze istituzionali e delle responsabilità personali. Sono clamorose e davvero insostenibili le immagini del lungomare di Napoli con assembramenti vergognosi e nella più totale assenza di ogni forma di controllo. Agli occhi dell'Italia basterebbero quelle immagini per motivare una zona strarossa al di là dei dati ospedalieri e sanitari.Il ripetersi di dichiarazioni indecenti da parte di gente che non ha mosso un dito in questo anno per esercitare una sia pur minima azione di contrasto al Covid". E ha aggiunto all'elenco: "Dichiarazioni estemporanee di qualche “consulente” scientifico che continua ad esternare a ruota libera". (segue) (Ren)