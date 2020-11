Napoli: controlli anti-Covid al Vasto, sequestri e chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia municipale di Napoli hanno controllato 25 attività commerciali delle quali due sottoposte a chiusura per inosservanza della nor-mativa in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, poste in sequestro 5 carrozzine adibite a vendita di genere alimentare di provenienza animale senza alcuna autorizzazione. Nella fase di controlli, sono stati sequestrate dodici carrozzine adibite alla vendita sulla pubblica via di merce rinvenuta nei cassonetti dei rifiuti che poi veniva smaltito presso la piattaforma di Asia. (Ren)