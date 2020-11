Napoli: Esposito (Pd), votare la sfiducia a de Magistris, meglio un commissario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli merita ben altro. In quasi 10 anni è stata completamente abbandonata a se stessa, non ci sono servizi che funzionano". Lo ha dichiarato Aniello Esposito, capogruppo Pd al consiglio comunale di Napoli, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia. Dopo il consiglio comunale di ieri Esposito chiede chiaramente la fine anticipata dell'esperienza di questa Amministrazione: "non c'è la possibilità di vivere civilmente. Chi ama veramente la città e il Pd deve fare un passo indietro, bisogna votare la sfiducia al sindaco: meglio il commissario straordinario che de Magistris". Poi il capogruppo racconta la sua esperienza di positività al Covid e lancia il suo appello: "sono stato colpito dal virus e ne porto ancora le conseguenze, il mio appello è di non fare assembramenti, utilizzare le mascherine e tutte le protezioni. Mi rivolgo soprattutto ai giovani che non si rendono conto per la loro età. I contagi sono aumentati e i pronto soccorso sono saturi con scene raccapriccianti: esorto tutti i napoletani ad avere massima attenzione". (Ren)