Sardegna: inchiesta "Report" su Covid in Sardegna, "discoteche aperte ad agosto per pressioni di gestori"

- L'apertura delle discoteche in Sardegna? Il via libera sarebbe arrivato dopo le pressioni dei titolari della Costa Smeralda. E' quanto si evince dal servizio della trasmissione della Rai "Report" sul Covid e le discoteche in Sardegna, andata in onda ieri. "Non si trattava di tenere aperte le discoteche fino al 31 agosto, perché così avremmo 'ammazzato' la Sardegna, considerato che il contagio iniziava a crescere. Solo uno o due giorni. Abbiamo rischiato". Così ha dichiarato Angelo Cocciu, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale in un'intervista andata in onda a "Report". (segue) (Rsc)