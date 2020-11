Covid: Caldoro, dibattito colori? Si pensi a salute ed imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non voglio entrare nella discussione sui colori ma discutere dei fatti. In Campania il sistema sanitario, che va avanti solo con sforzo dei medici e infermieri, è nel caos. Famiglie ed imprese soffrono per la crisi e servono misure economiche immediate. Sono questi i fatti!". Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. "La Giunta regionale - dice - si concentri su questo e non sui numeri da manipolare secondo il momento. Il Ministro Speranza decida garantendo salute ai cittadini e senza guardare al colore o alle amicizie politiche. Nessuna trattativa sia fatta sulla pelle dei campani", conclude.(Ren)