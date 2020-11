Covid: Intesa Sanpaolo sostiene ricerca della Statale di Milano all’Ospedale Sacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo Innovation Center, la società dedicata all’innovazione del Gruppo Intesa Sanpaolo, e il Laboratorio di malattie infettive del dipartimento di Scienze biomediche e cliniche Luigi Sacco dell’Università Statale di Milano (Ospedale Sacco) hanno avviato dallo scorso marzo, fin dai primi giorni di serrata, una stretta collaborazione per il sequenziamento genomico e la mappatura geografica sul territorio nazionale del Sars-Cov-2, agente della Covid-19, e la ricostruzione dell’origine e delle modalità di diffusione del virus tra la popolazione italiana. Stando al relativo comunicato stampa, la stretta relazione tra Intesa Sanpaolo, Università degli studi di Milano e Ospedale Sacco, già da tempo consolidata nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro grazie all’impegno della direzione Tutela aziendale della banca, ha trovato ulteriore rafforzamento nel campo della ricerca applicata. Il Laboratorio di intelligenza artificiale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, spiega la nota, sostiene le attività di ricerca del Laboratorio di malattie infettive della Statale all’Ospedale Sacco mettendo a disposizione competenze e capitale umano in ambito informatico, statistico e di data science e fornendo una maggiore potenza di calcolo, con la creazione di un ambiente di ricerca (server, database, accessi, licenze e strumenti informatici) grazie al quale sono stati sviluppati codici di programmazione per l’automazione di una parte rilevante delle ricerche, come le fasi di selezione e pulizia delle sequenze genomiche. (segue) (Com)