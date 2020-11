Sardegna: dalla Regione aiuti per dipendenti stagionali e lavoratori con contratto a termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione stanzia risorse per i dipendenti stagionali ed i lavoratori con contratto a termine: è online l'avviso pubblico bandito da Aspal, Agenzia per le politiche attive del lavoro, finalizzato all'erogazione di indennizzi economici per sostenere, con interventi straordinari ed emergenziali, i lavoratori esposti agli effetti della pandemia Covid-19 in condizione di temporanea difficoltà economica. Nello specifico, le risorse stanziate destinate ai lavoratori dipendenti stagionali o comunque dipendenti con contratto a termine, anche all'estero, non operanti nel comparto del turismo, prevedono per il mese di maggio (qualora non sia stato percepito alcun indennizzo previsto da misure statali), di giugno e luglio, la misura di euro 600 per ciascun mese; a favore degli stessi operanti invece nel settore turistico per il mese di maggio (qualora non sia stato percepito alcun indennizzo previsto da misure statali), di giugno, luglio e agosto la misura di mille euro per ciascun mese."Tali categorie sono già di per sé caratterizzate da fenomeni di instabilità e incertezza occupazionale e spesso non godono di alcun ammortizzatore sociale: grazie al provvedimento, vogliamo garantire gli strumenti che consentano a tutte le categorie di lavoratori di percepire un sussidio economico", ha spiegato Alessandra Zeddam, assessore regionale al Lavoro. Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 11 novembre 2020 attraverso il portale Sil. (Rsc)