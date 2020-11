Giornalisti: solidarietà Odg Campania a Mattino Avellino e di Irpinia Tv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ordine dei giornalisti della Campania esprime solidarietà ai colleghi del Mattino di Avellino e di Irpinia Tv dopo il duro attacco al loro lavoro da parte del sindaco di Avellino Gianluca Festa, giornalista pubblicista. "Attacco lanciato ignorando concreti dati di fatto - spiega l'Ordine della Campania - Meraviglia che un uomo delle istituzioni iscritto all'Ordine minacci querela invece di chiarire le sue ragioni. Festa non ha presentato costituzione di parte civile del Comune in un processo di camorra. Il Mattino ha riportato notizia e commenti.Quando Festa ha cambiato idea, ha accusato la stampa di diffondere falsità. Sappia il sindaco che gli attacchi al lavoro dei colleghi non passeranno sotto silenzio".(Ren)