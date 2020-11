Covid: Iannone (Fd'I), De Luca negazionista su sanità e sceriffo su socialità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da giorni le dichiarazioni di De Luca sono schizofreniche: mentre afferma che la Campania ha il più basso tasso di mortalità, nello stesso comunicato dice che la Regione è da considerare zona rossa". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di Fd'I in Campania. "Non vede le persone curate in macchina fuori dagli ospedali - ha proseguito - e vede solo gli assembramenti sul lungomare. Insomma, quello che non funziona per sua incapacità non esiste, mentre quello che dipende dai comportamenti dei cittadini merita la zona strarossa. De Luca è un negazionista per ciò che riguarda la Sanità ed uno sceriffo per quanto riguarda la socialità. Questa sua doppia identità dà il metro della confusione e dell’incertezza che vivono i cittadini campani".(Ren)