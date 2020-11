Covid: Piscitelli (Fd'I), Regione Campania renda pubblici i lavori task force

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più trasparenza nella gestione della emergenza Covid". Lo ha chiesto in unìinterrogazione il consigliere regionale di Fratelli d'Italia in Campania, Alfonso Piscitelli che ha spiegato: "Alle luce degli atti firmati e dai comunicati e dai monologhi del presidente e dei vari proclami, e visto il perdurare di questa condizione di mancata trasparenza e mancata condivisione della programmazione e delle problematiche insorgenti, specie in questa nuova fase di recrudescenza della pandemia, da settembre 2020, non può più trovare asilo in un contesto di democratica partecipazione e consapevolezza, della politica e degli stessi cittadini, i quali vengono solo additati come principali responsabili della diffusione dell'infezione, senza essere messi a conoscenza di informazioni che non siano altro che quelle delle recite televisive a effetto del signor presidente". Piscitelli ha aggiunto: "De Luca come intende affrontare le problematiche sollevate dai livelli nazionali in materia di qualità, tempestività e adeguatezza dei dati trasmessi sui quali il livello nazionale assume le decisioni in merito alla pandemia. perché non si rendono pubblici i verbali delle sedute della task force regionale e dettaglio dei numeri dei posti letto, così come si modificano giornalmente per azienda sanitaria e per ciascun presidio ospedaliero, uscendo dall'inganno della dicitura dei posti attivabili". (segue) (Ren)