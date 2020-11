Covid: Piscitelli (Fd'I), Regione Campania renda pubblici i lavori task force (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piscitelli ha chiesto inoltre al presidente della giunta regionale della Campania: "Perché non spiega come e da chi viene gestita la disponibilità dei posti letto di degenza Covid, atteso che, a fronte dei dichiarati oltre 3700 posti di degenza, si assiste a lunghe file di ambulanze, pubbliche e private, ma anche di auto private con paziente a bordo e relativa bombola di ossigeno, che non trovano dove ricoverare il paziente, e che il 118 ripete spesso che non ha dove trasportare i pazienti in insufficienza respiratoria che dal domicilio chiedono il ricovero". Quindi il consigliere campano di Fratelli d'Italia ha aggiunto: "E' inspiegabile il ritardo della trasmissione dell'esito dei tamponi, costringendoli a lunghe prigionie in casa, nonchè come mai l'assistenza domiciliare non è attivata,come previsto dai Dpcm, con l'ausilio dei medici Usca (unità speciali di continuità assistenziali)". Ed infine, Alfonso Piscitelli ha concluso il suo intervento chiedendo perché "il presidente si ostina a richiedere infermieri e Oss alla Protezione civile invece di assumerli direttamente dalle graduatorie esistenti e vigenti in Campania". (Ren)