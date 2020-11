Covid: Piemonte, 2876 contagiati nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2876, in Piemonte, le persone risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Di queste, 1236 (il 43%) sono asintomatiche. Sale così a 100.655 il totale di contagiati nella Regione. A renderlo non è l'Unità di crisi. I casi sono così ripartiti: 1457 screening, 608 contatti di caso, 811 con indagine in corso. Per ambito: 315 nelle RSA/Strutture socio-assistenziali, 309 scolastico, 2252 popolazione generale. La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 8773 Alessandria, 4660 Asti, 3227 Biella, 12.872 Cuneo, 7385 Novara, 55.690 Torino, 3677 Vercelli, 2652 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 645 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1074 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. (Rpi)