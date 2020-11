Covid: Toti, da mercoledì Liguria zona arancione, nessuna polemica con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Liguria da mercoledì 11 novembre "diventerà zona arancione per i prossimi 14 giorni". Lo annuncia su Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti. "Me lo ha appena comunicato il ministro Speranza - spiega -. Pur rimanendo perplesso sulla differenza di trattamento rispetto alla scorsa settimana, a fronte di numeri più o meno simili, ritengo sia doveroso non entrare in polemica con il governo e prendere atto di questa decisione. Indubbiamente i nostri ospedali sono sotto forte pressione, il mondo medico chiede interventi e in queste situazioni riteniamo che il criterio di prudenza debba sempre prevalere", puntualizza Toti. (Rin)