Covid: Torino, 458 posti letto nel parco del Valentino, saranno allestiti nel Quinto Padiglione

- Proseguono al parco del Valentino, a Torino, i lavori per l’allestimento nel Quinto Padiglione di Torino Esposizioni di un’area sanitaria Covid per pazienti a bassa intensità di cura. La struttura è stata messa a disposizione dal Comune di Torino, su richiesta dell’Unità di crisi della Regione Piemonte, con la collaborazione della Prefettura di Torino. Ospiterà 55 tensostrutture fornite dalla Croce Rossa, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione attraverso la Protezione civile e la Maxiemergenza 118 che porterà all’interno del Padoglione V il Field Hospital, EMT 2 (Emergency medical team), struttura unica in Italia e tra le sole 4 presenti in Europa. In totale lo spazio accoglierà 458 posti letto che saranno gestiti in forma integrata dalla AOU Città della Salute di Torino e dall’Asl Città di Torino. In queste ore, dopo le operazioni di pulizia dell’area, proseguono i lavori per l’impianto fognario, idrico, elettrico e di riscaldamento. In giornata sono arrivati anche i moduli servizi allestiti dalla Protezione civile regionale. Si sta provvedendo anche a tracciare i punti della superficie in cui verranno disposte le singole tende. La fine dei lavori è in programma intorno al 20 novembre. (Rpi)