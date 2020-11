Sardegna: neo-sindaco di Porto Torres Massimo Mulas, "risultato ribaltato dicendo alla gente la verità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ribaltato il risultato dicendo alle persone la verità, sembrava un eresia ma invece dire alle persone le cose come stanno alle volte paga". Lo ha detto Massimo Mulas neo-sindaco di Porto Torres a capo di una coalizione di centrosinistra. "Dietro questa vittoria - ha commentato - ci sono passione e voglia di riconquistare una serenità per una comunità che se lo merita". Decisivo l'apporto del candidato sindaco sconfitto al primo turno, Franco Satta con la sua lista sovranista, civica e progressista che aveva raggiunto il 24 per cento. "L'appoggio, quello della coalizione di Franco Satta che è stato davvero compatto", ha concluso il neo-primo cittadino di Porto Torres. (Rin)