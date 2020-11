© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sentito il mio avversario, Christian Stevelli - ha concluso Milia - che da persona garbata e perbene qual è mi ha chiamato dopo pochissimo tempo quando ancora si delineava il risultato ma non c'erano elementi ancora certi. L'ho ringraziato e ho chiesto a lui di continuare a lavorare insieme soprattutto in questo momento per affrontare questa difficile situazione". (Rsc)