Imprese: Unioncamere–Dintec, in dieci anni quasi 6mila brevetti italiani su tecnologia robot registrati in Europa (2)

I brevetti relativi alle Ket (quasi 8mila in un decennio) sono cresciuti ad un tasso dell'0,7 per cento l'anno, quindi leggermente inferiore rispetto alla crescita totale dei brevetti italiani in Europa (uno per cento). La prima tra le sei categorie che raggruppano le Ket (biotech, fotonica, materiali avanzati, nano e micro–elettronica, nanotecnologie e manifattura avanzata) è quella dell'advanced manufacturing, le tecnologie che afferiscono al mondo della robotica in senso lato, nella quale l'Italia ha depositato quasi 6mila domande all'Epo. La regione battistrada in questa sfida sulle frontiere dell'automazione industriale, dei robot e dell'intelligenza artificiale è l'Emilia Romagna (1.586 le domande relative all'advanced manufacturing dal 2010 al 2019), seguita dalla Lombardia (1.519), dal Veneto (692), dal Piemonte (537) e dalla Toscana (458). L'altra grande componente tecnologica sulla quale l'Italia sta fortemente investendo negli ultimi anni è quella green. Dal 2016, in particolare, l'analisi di Unioncamere-Dintec consente di registrare un rinnovato interesse delle imprese verso le tecnologie a tutela dell'ambiente, che ha prodotto una ripresa della crescita delle domande italiane di brevetto europeo. Queste ultime sono il sette per cento delle domande complessive presentate nel decennio, anche se la produzione brevettuale resta inferiore a quella registrata nel 2012.