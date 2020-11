Imprese: Unioncamere–Dintec, in dieci anni quasi 6mila brevetti italiani su tecnologia robot registrati in Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore medicale e quello degli imballaggi restano, ormai da più di quindici anni, gli ambiti nei quali si è trasferita maggiormente l’innovazione italiana in Europa. Nell’ambito medico, in particolare, nel 2019 si contano 437 domande di brevetto europeo provenienti dal nostro Paese. Nel campo degli imballaggi, invece, sono state 278 le invenzioni presentate, mentre in terza posizione si collocano i brevetti legati ai veicoli (203). Nel periodo considerato crescono soprattutto gli strumenti di misurazione prove, che recuperano ben due posizioni rispetto al 2010 e rubano il podio alla chimica organica, precipitata alla quindicesima posizione nel 2019. Nel 2010–2019 l’Italia presenta un’avanzata generale delle domande di brevetto pubblicate dal Nord-Est e Nord-Ovest (con un aumento di entrambe le aree del 14 per cento rispetto al 2010). Il Centro invece mantiene inalterate le sue domande di brevetto, mentre il Sud e le isole diminuiscono il proprio contributo alla brevettazione rispetto a dieci anni prima. Guardando ai 4.242 brevetti italiani depositati nel 2019, si vede che quattro regioni – la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto e il Piemonte – hanno concentrato circa il 73 per cento del totale; l’incidenza sfiora l’85 per cento se si considerano anche la Toscana e il Lazio. Tra le prime dieci a livello provinciale, al di là del primato di Milano, seguita da Bologna e Torino, entra anche Monza e Brianza, che dal quindicesimo posto del 2010 balza al nono (con una crescita superiore al 110 per cento). Tra le province del Mezzogiorno, le più significative sono certamente Napoli e Bari, che hanno però avuto performance diverse nello scorso decennio. Napoli resta la provincia più produttiva di brevetti, ma ha diminuito comunque del 38 per cento circa la propria capacità (passando da 55 a 34 domande di brevetto), mentre Bari conferma sostanzialmente la sua produzione di domande (registrando un leggero calo da 25 a 23 domande). (Com)