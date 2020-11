Tlc: Inwit porta il 5G all’Università Federico II (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le antenne sono di ridotte dimensioni e sono dislocate nei vari ambienti dell’Ateneo, con emissioni per singolo impianto molto basse proprio grazie alla loro diffusione. L’infrastruttura di Inwit, inoltre, è già pronta per la nuova tecnologia 5G, che incrementerà notevolmente le performance delle connessioni mobili, permettendo lo sviluppo di applicazioni innovative che diventeranno parte integrante del modo di studiare e fare ricerca applicata nel futuro. Proprio da istituzioni come l’Università Federico II e i suoi dipartimenti e laboratori arriveranno lo studio e lo sviluppo di applicazioni wireless in un’ottica Iot (Internet of Things). Dotare quindi gli ambienti e le aule dell’Università di sistemi di collegamento ad alta velocità e bassa latenza (ridottissimo ritardo nella ricezione del segnale) garantirà a docenti e studenti di poter lavorare al meglio e utilizzando le migliori tecnologie. “La realizzazione della copertura dedicata wireless delle aule e dei laboratori dei dipartimenti di Ingegneria dell’Università Federico II, rappresenta per Inwit non solo un’importante occasione di business, ma anche un tassello fondamentale del piano di sostenibilità che guarda all’innovazione ed alla comunità che ci circonda", ha sottolineato l’amministratore delegato di Inwit, Giovanni Ferigo. "Nel nostro ruolo di principale operatore infrastrutturale per tecnologie wireless italiano, stiamo infatti coprendo con impianti Das siti con una forte valenza sociale come università, ospedali e musei. L’importante accordo con l’Università Federico II, conferma il nostro interesse ad investire nel domani e nell’eccellenza del sistema formativo e tecnologico italiano”. (Com)