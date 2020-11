Covid: Cammarano (M5s), scuole chiuse discriminazione per bimbi della Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da quando il governo con il Dpcm del 3 novembre ha rivendicato la necessità mantenere le scuole aperte con la sola eccezione degli istituti superiori per le zone rosse, i bambini e gli studenti della Regione Campania inspiegabilmente sono costretti a restare a casa. A questo proposito abbiamo chiesto chiarimenti alla giunta regionale per capire le ragioni di una scelta fortemente discriminatoria, non solo per gli studenti ma soprattutto per le famiglie". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale Michele Cammarano (M5s) che ha aggiunto: "Non vogliamo sfuggire all'evidenza di una situazione pandemica grave che peggiora di giorno in giorno, ma al contrario, vogliamo richiamare il presidente della Regione a soppesare con attenzione ogni singolo provvedimento di restrizione per non produrre danni evitabili alle famiglie, ma soprattutto alle prossime generazioni". Cammarano ha spiegato: "In questo senso si è espresso un Tar in Puglia contro una ordinanza simile del governatore. In questo senso si sono espressi 50 pediatri campani argomentando, con cifre e studi alla mano, che non è la scuola il luogo di diffusione primaria del virus. Sulla questione è intervenuta la stessa Oms individuando nella chiusura delle classi l'estrema ratio di un contesto emergenziale, non certo la prima".