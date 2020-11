Campania: M5s, dal consiglio di Stato via libera all'ampliamento aeroporto Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania avrà finalmente un secondo aeroporto. Accogliamo con favore la sentenza del Consiglio di Stato che, di fatto, consente la realizzazione dei lavori di ampliamento dell'aeroporto di Pontecagnano. Grazie al nostro Governo e all'impegno di una filiera istituzionale che ha visto all'opera i gruppi regionale e parlamentare del Movimento 5 Stelle, in stretta collaborazione con il sottosegretario Giancarlo Cancelleri abbiamo ottenuto in pochi mesi quanto precedenti governi nazionali e regionali non sono riusciti a realizzare in vent'anni. A seguito di un ricorso al Tar su questioni ambientali prodotto da alcuni residenti le procedure erano infatti bloccate da alcuni mesi". Lo hanno annunciato in una nota il consigliere regionale Michele Cammarano e la senatrice M5s Felicia Gaudiano. (segue) (Ren)