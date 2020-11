Covid: Caldoro, scontro Regione-Comune? Follia istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo assistendo a una cosa unica in Italia: governatore e sindaco vanno in tv per difendersi l'un l'altro con parole durissime". Lo ha dichiarato Stefano Caldoro intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc. Caldoro interviene sullo scontro tra De Luca e de Magistris: "io mi auguro che non rientreremo nella zona arancione ma dobbiamo dire la verità. C'è qualcosa che non va nei dati e la Regione deve fornire spiegazioni. La cosa più grave che può succedere per due istituzioni che devono lavorare insieme come Regione e Comune è non dialogare e non andare d'accordo sul difendere la salute dei cittadini. Siamo alla follia. Si trascina da mesi questa situazione e qualcuno deve intervenire, non si può assistere a tale scontro". Il capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale pone anche dei dubbi sui numeri della sanità di fronte all'emergenza: "dobbiamo tutti lavorare per rimanere nella zona gialla, è fondamentale. Da una parte mandano dei dati di disponibilità per i posti letto e per le terapie intensive, poi vediamo le file di auto e ambulanze: quindi sono posti sulla carta? Altrimenti non si capirebbero questa sofferenza e queste file, c'è un'attendibilità dei numeri come ha detto il ministro e il grido di allarme dei medici è giusto". Infine, una battuta sulle elezioni americane e la vittoria di Biden: "una grande democrazia che ha avuto difficoltà per arrivare al risultato finale. Per l'Italia è fondamentale avere relazioni con il nuovo presidente. Ho avuto occasione di lavorare con lui quando era vicepresidente di Obama nella parte finale del mio mandato per l'organizzazione delle basi Nato nella nostra regione". (Ren)