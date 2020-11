Imprese: da Cdp 2,4 milioni a comune di Sanremo per acquisto area Mercato dei fiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti ha firmato un contratto di finanziamento con il comune di Sanremo, del valore di oltre 2,4 milioni di euro, per acquistare dall’Agenzia del demanio le aree statali in cui si trova il Mercato dei Fiori di valle Armea, struttura che tradizionalmente ospita il cuore delle contrattazioni floricole del Ponente Ligure. Stando al relativo comunicato stampa, la superficie oggetto della compravendita, prosegue la nota, è di circa 30 mila metri quadri, di cui oltre 16 mila coperti. La decisione che ha portato l’amministrazione ad accendere il mutuo con Cdp per acquistare l’area, prosegue la nota, risponde a logiche di efficienza gestionale e si inserisce in un piano complessivo di rigenerazione urbana che consentirà al comune di raccogliere e convogliare gli investimenti necessari per organizzare al meglio gli spazi di questa storica struttura, simbolo della città dei fiori, e per migliorarne logistica, viabilità e vivibilità. (Com)