Covid: Cammarano (M5s), scuole chiuse discriminazione per bimbi della Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere Cammarano ha proseguito: "Al contrario questa mattina il Tar Campania conferma la chiusura delle scuole in Campania: con tre decreti appena pubblicati, ha respinto il ricorso dei genitori e le richieste di sospensione dell'ordinanza numero 89 con la quale il presidente De Luca, lo scorso 5 novembre, ha disposto la sospensione di tutti le classi (primarie secondarie e dell'infanzia) fino alla 14 novembre". Quindi ha continuato: "Voglio infine ricordare che, soprattutto nelle nostre aree rurali ed interne, una famiglia su tre non dispone di banda larga per permettere una corretta didattica a distanza e situazione che costringe le famiglie e le mamme in particolare a sacrifici e privazioni enormi per consentire il diritto allo studio dei propri figli, soprattutto dei più piccoli". Infine l'esponente del M5s ha concluso il suo intervento e ha affermato: "Solo tra qualche anno conosceremo i danni provocati sui percorsi scolastici dei nostri ragazzi dalla pandemia in corso, ma almeno evitiamo agli studenti campani un'ulteriore discriminazione". (Ren)