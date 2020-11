Imprese: Italgas e I3P lanciano call for startup per trasformazione digitale della società (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla call possono partecipare gratuitamente sia startup innovative già costituite e iscritte nella sezione speciale del registro imprese con metriche e team formati e dedicati, sia Pmi innovative, iscritte all'apposita sezione speciale del registro imprese con asset risorse e team dedicati al progetto presentato. L'iniziativa, prosegue la nota, rientra nel percorso di trasformazione digitale avviato da Italgas tre anni fa e che ha coinvolto infrastrutture, processi e persone: un percorso che ha nella Digital Factory Italgas, inaugurata nel 2018, il motore e il cuore di questo grande cambiamento. In essa, si legge nel documento, stanze fisiche e virtuali lavorano in modalità agile e time-boxed dando vita a tecnologie proprietarie all'avanguardia che hanno permesso all'azienda di migliorare ulteriormente l'operatività quotidiana e la qualità del servizio. "In Italgas è in corso da tempo un processo di trasformazione che ha interessato tutti gli ambiti e i livelli e ha permesso all'azienda di consolidare ulteriormente la leadership del settore creando un nuovo benchmark qualitativo dei servizi offerti: non c'è area della nostra azienda rimasta estranea a questa contaminazione positiva", ha commentato Marco Barra Caracciolo, Cio di Italgas. (segue) (Com)