Covid: Cantalamessa (Lega), con emergenza Pil campano a livelli di 32 anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il report della Cgia sulla situazione della Campania è devastante: ogni cittadino della regione avrà a disposizione 1.516 euro in meno, occupazione giù e il Pil arretrato di 32 anni". Lo ha dichiarato in una nota il deputato Lega Gianluca Cantalamessa: "Chi sta spiegando tutto ciò ai cittadini della Campania? Che si sta facendo oltre a dire che bisogna chiudere tutto? Si sta consumando un dramma nonostante l'introduzione del blocco dei licenziamenti, cosa accadrà quando il blocco terminerà? Gli effetti della crisi per il coronavirus sono ancora più dirompenti di quanto ci si aspettasse, eppure non c'è alcun progetto per la ripresa né per arginare il disastro" ha aggiunto Cantalamessa. (segue) (Ren)