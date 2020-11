Campania: Oliviero, insediate le commissioni regionali permanenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, ha insediato le Commissioni consiliari permanenti. Olivieri ha spiegato: “Il lavoro del consiglio regionale della Campania entra nel vivo con l’insediamento delle commissioni permanenti, proseguiremo nei prossimi giorni con le commissioni speciali e di indagine”. Quindi ha aggiunto: "Rispetto all’emergenza pandemica, il consiglio regionale dovrà essere informato ed informare su come si evolvono le cose, ma sarà molto importante stare vicino al mondo del lavoro; i temi sono due e vanno affrontati insieme: tenere la situazione sotto controllo sul piano sanitario e dare le risposte economiche ed occupazioni per reggere l’urto che le famiglie e le imprese hanno subito”. Oliviero ha continuato: "Sarà forte il nostro impegno per la sanità, settore da sempre fondamentale e, oggi, ancor di più, per far fronte all’emergenza Covid, ma anche e soprattutto per il mondo delle imprese, delle attività produttive, del lavoro, che ha subito un grave contraccolpo economico e sociale e deve risollevarsi ed essere rilanciato, e per l’ambiente, che deve essere una priorità per tutte le istituzioni”.(Ren)