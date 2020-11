Campania: M5s, dal consiglio di Stato via libera all'ampliamento aeroporto Salerno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaudiano e Cammarano hanno aggiunto: "Con la sentenza di oggi, che testimonia la bontà del progetto, riprendiamo a lavorare con la consapevolezza dell'importanza dell'opera e del suo valore strategico per tutta la provincia di Salerno. Grazie al ministro Toninelli abbiamo sbloccato i fondi necessari per recuperare un'infrastruttura bloccata da decenni e sulla quale tutte le forze politiche locali avevano speculato". Quindi hanno concluso: "Far partire questo progetto consentirà, da oggi, di operare finalmente su una programmazione turistica, alla luce di un incremento esponenziale del numero di voli nella nostra regione". (Ren)