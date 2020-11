Imprese: Italgas e I3P lanciano call for startup per trasformazione digitale della società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italgas e I3P, incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino, uniscono le forze per lanciare Ideas 4 Italgas, la call per startup che ha l'obiettivo di individuare soluzioni e tecnologie innovative che possano contribuire alla trasformazione tecnologica e digitale in corso del primo operatore in Italia nella distribuzione del gas: individuare nuove soluzioni tecnologiche che contribuiscano alla trasformazione digitale di Italgas con particolare attenzione ai temi dell'efficienza e della sostenibilità. Stando al relativo comunicato stampa, è con questi obiettivi che Italgas, primo operatore in Italia e terzo in Europa nella distribuzione di gas naturale, e I3P hanno scelto di unire le forze per lanciare la call. I settori su cui si concentrerà l'azione di ricerca riguardano l'efficientamento energetico in ambito industriale e residenziale, la gestione della flotta auto e la mobilità del personale, il monitoraggio, la gestione e il controllo dell'infrastruttura di rete, la sicurezza degli operatori sul campo, nonché l'ulteriore sviluppo dei processi di filtraggio, trasporto e stoccaggio dei vettori energetici tradizionali e l'esplorazione di quelli "emergenti". (segue) (Com)