Imprese: Italgas e I3P lanciano call for startup per trasformazione digitale della società (3)

- Tuttavia, ha spiegato, per continuare a crescere occorre misurarsi costantemente con situazioni nuove e diverse. "Siamo pertanto curiosi di scoprire ciò che questa call 4 ideas ci riserverà e pronti al confronto con una realtà così interessante e peculiare come quella delle startup", ha aggiunto. "Siamo orgogliosi dell'avvio di questa nuova iniziativa congiunta: le call for startup sono occasioni uniche per instaurare collaborazioni di valore, in grado di dar vita a tecnologie e trasformazioni dall'altissimo potenziale innovativo", ha affermato il presidente di I3P Giuseppe Scellato, sottolineando che la partnership con Italgas "ci ha dato l'opportunità per impostare un interessante percorso di esplorazione progettuale, aprendolo alle startup e Pmi innovative attive in questo ambito". La raccolta delle candidature è aperta sul sito di Italgas fino a lunedì 7 dicembre 2020: successivamente, tutti i partecipanti alla call avranno la possibilità di entrare in contatto con la realtà aziendale Italgas e le sue controllate, in quanto primo step conoscitivo tra le parti coinvolte. I candidati saranno dunque valutati da un comitato di esperti che selezionerà i progetti finalisti entro il 21 dicembre 2020, per poi proclamare i vincitori in occasione dell'evento finale che si svolgerà entro fine gennaio 2021. (Com)