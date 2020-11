Covid: Celotto (Roma Tre) a "Nova", modello regionale non è funzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo perché, ha osservato Celotto, "la Democrazia cristiana era consapevole che le Regioni avrebbero complicato il modello di funzionamento dello Stato". In seguito avviene la creazione delle Regioni in "un decennio di grande spesa", con gli anni Settanta che "sono anche quel decennio in cui aumenti le pensioni e crei la sanità pubblica, si dice anche per compensare tutto quel quadro di difficoltà, di austerity, di incertezza e terrorismo. Però il sistema regionale, che poi diventa anche un sistema di spesa, soprattutto sanitaria, viene criticato subito. Infatti già negli anni Ottanta abbiamo le prime ipotesi di riforma costituzionale, la commissione Bozzi e poi tutte le bicamerali degli anni Novanta". Questo, ha proseguito Celotto, "finché nel 2001 capisci che devi fare qualcosa, e provi il federalismo" con la riforma del titolo V, ma "una crisi grave come quella che stiamo vivendo ti dimostra che il modello regionale non è funzionale". Quindi, ha concluso Celotto, "il problema di trovare una struttura amministrativa funzionante è un problema che la storia ti dimostra irrisolto", ma "al tempo stesso la crisi te lo fa esplodere, perché te lo mostra in tutta la sua crudezza". (Rin)