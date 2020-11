Sardegna: accordo su corsi formazione per dipendenti Air Italy residenti nell'Isola in Cig

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera all'accordo fra Air Italy, i sindacati e l'assessorato del Lavoro della regione Sardegna, con il supporto dell'Agenzia per le politiche attive del lavoro, per l'avvio dei corsi di formazione per circa 550 dipendenti impiegati e residenti in Sardegna (nello specifico Olbia). L'accordo, in buona sostanza, è un supporto ai 12 mesi di cassa integrazione, partiti da settembre, e permette di non far scadere abilitazioni, brevetti e certificazioni al personale di terra, compreso quello delle manutenzioni, e di volo (assistenti e piloti). (segue) (Rsc)