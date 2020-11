Sardegna: ballottaggi, a Quartu Sant'Elena sfida fra Stevelli e Milia con incognita astensione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mancata vittoria al primo turno? Siamo stati sicuramente penalizzati dall'astensionismo - ha commentato Stevelli -. Il ballottaggio non mi spaventa. Partiamo con un vantaggio importante. Ho scelto di candidarmi per dare una svolta alla città". L'abusivismo edilizio è una delle piaghe della città dell'hinterland cagliaritano. Su questo fronte Stevelli pensa che occorra "partire dai piani di risanamento che vanno conclusi in alcuni casi e abbandonati in altri retrocedendo le aree in questione ad agricole per salvare l'abitazione. Troppo pratiche, inoltre, sono ferme negli uffici: occorre esternalizzare il servizio per dare risposte veloci ai cittadini". Fra i progetti di Stevelli, che gode dell'appoggio del governatore della Sardegna Christian Solinas ("sosterrà i progetti strategici che abbiamo concordato", dice il candidato sindaco del centrodestra) anche la revisione della macchina amministrativa: "Ho chiesto al presidente della Regione - spiega - di mettermi nelle condizioni di nominare un direttore generale modificando la legge regionale. Quanto alla giunta, sarà all'altezza della situazione, coinvolgerò persone capaci, politici e tecnici. Ai partiti che mi sostengono chiederò di indicarmi persone adatte al progetto di rilancio della città". (segue) (Rsc)