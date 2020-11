Covid: De Magistris, in Campania dati sottostimati rispetto a realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione Campania "è saltato il controllo, non c'è più il controllo del territorio. I dati che vengono forniti non sono quelli reali. Sono numeri molto sottostimati rispetto alla realtà". Lo ha detto a "L'Ospite" su Skytg24 il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. "I conti non tornano - ha spiegato -. Credo che ci sia una distonia tra i dati che vengono forniti e la realtà. Temo, e non mi interessa sapere se per malafede, superficialità o incompetenza, che ci sia una discrasia tra i flussi dei dati della Regione che non corrispondono alla realtà. Abbiamo chiesto al ministro Speranza per avere un focus sulla nostra città ma questa risposta non è ancora arrivata. Assurdo che una realtà così importante come Napoli non abbia i dati precisi sulla città" . (Rin)