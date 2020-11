Covid: Speranza, giuste misure restrittive, nessuna trattativa politica su decisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi assumo la mia responsabilità: se serve una misura per salvare le persone ed aiutare i nostri medici è giusto farla". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo nel corso di "Stasera Italia" su Rete4. Quanto ai parametri per cui sono state prese le varie misure restrittive a livello regionale, questi "sono oggettivi e condivisi da settimane da tutte le Regioni italiane. Non c’è nessuna trattativa, né alcuna decisione di natura politica", ha concluso ricordando una recente riunione "proficua" con i presidenti di Regione. (Rin)