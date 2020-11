Calabria: Cdm nomina Zuccatelli commissario Sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di ieri sera, su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, di concerto con il ministro della Salute Roberto Speranza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge primo ottobre 2007, n. 159, ha deliberato la nomina del dottor Giuseppe Zuccatelli a commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della regione Calabria. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. Il commissario è incaricato di relazionare, con cadenza semestrale, al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri affiancanti in merito all'attività svolta, ferme restando le verifiche trimestrali e annuali previste dalla normativa vigente. (Com)