Sardegna: ballottaggi, a Porto Torres si sfidano centrodestra e centrosinistra, incognita astensione (4)

- "Non ho fatto promesse mirabolanti ma credo che si possa fare tanto nel limite del possibile - ha dichiarato Massimo Mulas -. Proponiamo i valori dell'unità, della solidarietà e dell'inclusione senza individuare nemici e complotti come hanno fatto altri. Immagino una città che investa su un nuovo modello di sviluppo con una nuova vita per il porto e un rilancio dal punto di vista turistico, paesaggistico, culturale e archeologico. Abbiamo gli strumenti concreti per fare il salto di qualità. Le mie priorità? Lavoro, riorganizzazione della macchina amministrativa, una cabina di regia fra autorità portuale, Parco dell'Asinara e soprintendenza). I primi provvedimenti in caso di vittoria riguarderanno la collaborazione con i medici di base che hanno già avviato in accordo con l'Ats, uno screening per fare i tamponi a molti cittadini. Quella del Covid è una sfida difficile che dobbiamo affrontare uniti. Il mio avversario? Un ottimo professionista che però manca di esperienza politica". (Rsc)