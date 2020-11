Covid: Boccia, con Regioni giornata proficua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono giornate difficili per tutti, anche oggi è prevalso il senso di responsabilità istituzionale. Con le Regioni è stata una giornata di lavoro proficua e ringrazio il presidente Bonaccini e l'intera Conferenza delle Regioni per i contributi costruttivi che hanno arricchito il decreto Ristori bis". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, al termine della riunione di coordinamento con le Regioni, i ministri Gualtieri e De Micheli, il commissario Arcuri e il capo della Protezione civile Borrelli. (Rin)