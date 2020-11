Covid: De Magistris, sconcerto per Campania zona gialla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sconcertato perché venti giorni fa il presidente della regione Campania annunciava l'imminente lockdown e il consulente del ministro Speranza annunciava sui giornali che Napoli doveva essere zona rossa, poi incredibilmente, nonostante le file agli ospedali, le ambulanze che arrivano anche con otto ore di ritardo e la gente che non si riesce a curare, scopriamo di essere in zona gialla. Dovrei essere contento, ma se zona gialla significa che gli ospedali sono in tilt e che quindi le restrizioni, soprattutto nelle relazioni sociali, sono poche, io credo che ci sia qualcosa che non funziona". Lo ha detto a "L'Ospite", su Skytg24 il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. (Rin)