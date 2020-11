Covid: Celotto (Roma Tre) a "Nova", modello regionale non è funzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi sanitaria che stiamo vivendo "dimostra che il modello regionale non è funzionale". Lo ha detto ad "Agenzia Nova" Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale all'Università di Roma Tre. "Te lo dimostrano i fatti: se già il sistema regionale non funzionava, la crisi te lo fa esplodere", ha evidenziato Celotto, osservando che la pandemia "ha fatto da amplificatore". Per superare questa impasse, "o riparti dallo Stato centrale, oppure capisci che devi andare su un modello in cui cancelli le Regioni e passi alle Province", o addirittura a "un federalismo vero con otto macroregioni e così via". È la Costituzione, ha ricordato Celotto, a "inventare" le Regioni, "che prima non esistevano perché l’ordinamento statutario dello Statuto Albertino era basato sul modello francese, con Province e Comuni. Il costituente sa che 'fatta l’Italia bisogna fare gli italiani', una vera amalgama, e si inventa le Regioni. Però la Democrazia cristiana per quasi trent’anni non dà attuazione alle Regioni ordinarie", dal momento che "mancano quasi tutte le leggi di attuazione", ha sottolineato Celotto. (segue) (Rin)