Covid: Conte a "Il Corriere della Sera", rifiutare meccanismo a zone è sbattere contro nuova serrata

- In merito alle proteste dei presidenti delle Regioni rosse e arancioni, Fontana, Cirio, Spirlì e Musumeci, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha puntualizzato: "Nessuno ha mai messo in discussione, prima di adesso, questo meccanismo e rifiutarlo significa portare il Paese a sbattere contro un nuovo lockdown generalizzato. I cittadini della Lombardia, del Piemonte, della Valle d’Aosta, della Calabria, non ne trarrebbero nessun beneficio. Senza contare l’ingiustizia di imporre lo stesso regime di misure che stiamo applicando alle Regioni rosse anche a cittadini che vivono in territori in condizioni meno critiche". Il premier lo ha detto in un'intervista a "Il Corriere della Sera". (Rin)