Calabria: Boccia, su Dpcm Tar Lazio chiaro, impugnativa per chi cambia zone appartenenza (2)

- "Emanare un atto che va contro la decisione del governo per allentare le condizioni da una zona rossa a zona arancione o gialla è - ha continuato Boccia - un atto irresponsabile di propaganda che può fare molti danni sanitari. Il mio appello alla regione Calabria è di fermarsi di fronte al rigetto già avvenuto oggi del ricorso della stessa regione Calabria contro il Dpcm; il Tar Lazio è stato chiaro. È giusto e necessario tenere alta l'attenzione del governo sulle condizioni sanitarie e sociali della Calabria per garantire ogni sostegno e il governo sarà sempre al fianco di tutti i calabresi. Ai rappresentanti delle istituzioni in momenti così difficili è chiesta la massima responsabilità. Se ci sono ulteriori problemi legati a eventuali ristori lo Stato c'è. I ristori varati dal Cdm - ha concluso il ministro - si sommano ai precedenti e sono automatici. È sbagliato accendere micce che alimentano conflitti istituzionali che danneggiano tutti, a partire dalle reti sanitarie che invece richiedono dedizione totale e lavoro comune. Continuiamo a lavorare con assoluta e leale collaborazione come abbiamo fatto fino ad oggi, pur con visioni politiche differenti". (Rin)