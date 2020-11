Covid: controlli dei Nas sulle ambulanze, denunce e sanzioni nel Napoletano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un’ispezione presso il presidio sanitario “Elena D’Aosta” di Napoli, è stata controllata una ditta operante per l’Asl accertando l’assenza di procedure e protocolli operativi attinenti all’esecuzione delle operazioni di disinfezione delle autoambulanze del servizio 118 impiegate per servizi di trasporto pazienti, anche affetti da Sars-Cov2. A conclusione di una verifica dei carabinieri del Nas presso la sede operativa di una cooperativa onlus aggiudicataria del servizio di trasporto infermi in emergenza 118 con le Asl di Napoli e Caserta, è stata rilevata la mancata applicazione delle procedure sull’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro connesse col rischio biologico da sars-cov-2 per i dipendenti e i volontari impiegati. Il titolare, quale datore di lavoro, è stato deferito all’autorità giudiziaria. (Ren)